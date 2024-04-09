Прикривались дітьми: у Києві фіктивний благодійний фонд назбирав 5 млн гривень (фото)

Шахраї запевняли благодійників, що збирають кошти на потреби дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф проти України.

У Києві викрили групу шахраїв, які під виглядом благодійного фонду привласнили майже 5 мільйонів гривень. Організатори шахрайської схеми через кол-центр збирали гроші нібито на допомогу дітям. Отримані пожертви вони нікуди не передавали й розпорядилися грошима на власний розсуд.

Про це повідомила поліція Києва.

Псевдоблагодійників викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції Києва.

"Встановлено, що фігуранти справи зареєстрували благодійну організацію та під виглядом благодійного фонду видурювали гроші начебто на допомогу дітям. Шахраї залучили до протиправної діяльності найманих осіб для роботи в кол-центрі, які здійснювали телефонні дзвінки та переконували громадян у необхідності переказу грошей на благодійність. Крім того, зловмисники розміщували в мережі Інтернет неправдиву інформацію про благодійні проєкти. У такий спосіб зловмисники отримали на рахунок благодійної організації близько п’яти мільйона гривень в якості благодійних внесків, які надалі вивели на підконтрольні банківські рахунки та витратили на власні потреби", – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці провели низку обшуків на території Києва та області, під час яких вилучили ряд речових доказів, що підтверджують протиправну діяльність шахраїв.

Двом жінкам та чоловіку слідчі повідомили про підозру в незаконне використання благодійних пожертв в особливо великому розмірі, під час воєнного стану, їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Ужгороді чоловік обдурив банкомат і поповнив свою картку без грошей на 90 тисяч гривень.

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