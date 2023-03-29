Біля Києва затримали священника УПЦ МП напідпитку: матюкався і був без водійських прав (відео)

Біля Києва прикордонники зупинили священника УПЦ Московського патріархату у стані алкогольного сп'яніння та без водійських прав.

Про це інформує Держприкордонслужба.

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За словами прикордонників, священник 1975 року народження перебував за кермом напідпитку та без документів на право керування. "Святий" отець нецензурно висловлювався та поводився некоректно. Зокрема, він заявляв, що прикордонники "рамси попутали", називав їх "пі**рами", а на завершення захвилювався, що у нього "пацани під Бахмутом здохли".

"При він собі мав лише документи, видані на невідому особу в окупованому Криму та на території РФ, а також документи, диски та матеріали релігійної організації УПЦ Московського патріархату", – йдеться в повідомленні.

Пояснити наявність виявлених документів та матеріалів в автівці а також проходити тест на вживання алкоголю священник відмовився.

Для складання матеріалів справи про водіння у нетверезому стані та без відповідних документів чоловіка передали Нацполіції, а також поінформували СБУ.

Нагадаємо, що днями на в'їзді до Києва затримано архієпископа УПЦ МП, який мав тісні зв’язки з Москвою.

Також прикордонники на в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів. Зокрема, в підвалі його церкви окупанти утримували українських волонтерів.

Раніше стало відомо, що в Києві судитимуть прислужника одного з монастирів УПЦ Московського патріархату. Він виправдовував злочинні дії армії РФ та чекав на захоплення загарбниками Києва та інших регіонів.

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