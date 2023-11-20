Прикидався жінкою: поліцейські Києва викрили шахрая, який виманював гроші у чоловіка в Мережі

21-річний аферист створив анкету на сайті знайомств і під виглядом жінки тривалий час видурював у чоловіка гроші.

У Києві поліцейські викрили шахрая, який ошукав чоловіка через сайт знайомств. Зловмисник створив анкету на сайті знайомств і під виглядом жінки тривалий час видурював у чоловіка гроші.

Про це повідомляє поліція Києва.

Встановлено причетність афериста до 11 епізодів шахрайських дій.

До чергової частини управління поліції в метрополітені надійшло повідомлення від громадянина про те, що його ошукали через сайт знайомств.

"У ході реалізації оперативної інформації ми з’ясували, що 21-річний уродженець міста Нікополь протягом тривалого часу налагоджував спілкування з потерпілим, створивши фейкову сторінку на сайті знайомств. Під виглядом самотньої жінки познайомився в потерпілим та видурював у нього грошові кошти. За час спілкування зловмиснику вдалося заволодіти сумою понад 20 тисяч гривень", - розповів слідчий управління поліції в метрополітені Павло Сірош.

Правоохоронці встановили місцеперебування правопорушника. Під час обшуку за його місцем мешкання слідчі вилучили докази причетності чоловіка до вчинення ним шахрайських дій та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені за погодження Подільської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Наразі 21-річному шахраю загрожує до трьох років позбавлення волі.

Хлопцю обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше відомий ветеран Олег Симороз заявив про викриття псевдоволонтерів у Києві.

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