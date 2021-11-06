Приховані знімання голих дівчат у душі: студенту КПІ може загрожувати до трьох років обмеження волі

Приховані знімання голих дівчат у душі: студенту КПІ може загрожувати до трьох років обмеження волі

Після інциденту хлопець одразу виїхав із гуртожитку.

Поліція відкрила кримінальне провадження через інцидент у дівчачому душі гуртожитку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ) в Києві. Там знайшли відеокамеру, яка реагувала на рух у приміщенні, вмикала запис і фільмувала голих дівчат.

Швидше за все, камеру встановив другокурсник-айтівець і за це йому може загрожувати три роки обмеження волі.

"Правоохоронці вилучили камеру відеофіксації. Окрім цього, поліцейські відібрали заяви від мешканок гуртожитку та допитали їх як потерпілих", - зазначили у відділі комунікації поліції Києва.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України - порушення недоторканності приватного життя. Працівники поліції проводять слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення мотивів цього вчинку, а також кола осіб, причетних до його скоєння та притягнення їх до відповідальності. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, відеокамеру в душі знайшла одна із дівчат, яка прийшла купатися. На пристрої виявили чимало відео. Про те, чия камера, здогадались одразу. Перше відео - з обличчям власника камери - вона зреагувала на нього, коли її встановлювали. Ймовірним власником камери виявився студент 2 курсу, майбутній айтівець. Одразу після того, що сталося, хлопець поїхав з гуртожитку нібито додому. Студенту вже заборонений вхід до гуртожитку, а якщо його провину доведуть, то можуть відрахувати з ВНЗ.

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