З'ясувалося, що чоловік на добровільній основі охороняэ церковну крамницю на території Лаври.

Прихильник УПЦ МП атакував журналіста на території Києво-Печерської лаври.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва чоловіку повідомлено про підозру за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами кримінального провадження, 17 квітня 2023 року журналіст одного з інтернет-видань проводив зйомку у приміщенні церковного магазину, розташованого території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

У цей час до журналіста підійшов 48-річний чоловік, який на добровільних засадах здійснює охорону вказаного приміщення. При цьому він намагався відібрати у журналіста обладнання для відеозйомки та в подальшому, застосовуючи фізичний вплив, відламав кріплення до відеокамери та пошкодив світлодіодну лампу.

В результаті вказаних дій журналіст не зміг продовжувати свою професійну діяльність.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (134 200 грн - ред.) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою Московського патріархату від 29 березня 2023 року, проте тривалий час представників комісії не допускали на територію церкви.

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