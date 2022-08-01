Пригощав кавою, залишав чайові та залицявся: в Києві поліція затримала шахрая, який ошукав робітницю “обмінника”

В Києві правоохоронці затримали шахрая, який спочатку залицявся до працівниці пункту обміну валют, після чого викрав у неї крупну суму грошей.

Пригощав кавою та залишав чайові. В Києві поліція затримала шахрая, який ошукав робітницю “обмінника”.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

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Як стало відомо, чоловік систематично приходив до пункту обміну валют. З кожної суми він залишав чайові робітниці “обмінника”, пригощав її кавою та залицявся.

“Пізніше клієнт почав брати гроші нібито у борг і через малий проміжок часу повертав їх з відсотками для жінки. Увійшовши таким чином в довіру, зловмисник попросив 101 тисячу гривень, 1000 доларів та 500 євро, які мав повернути нібито через кілька хвилин, однак втік разом з готівкою. Завдяки оперативно-пошуковим заходам ми викрили причетного до даного злочину киянина, 1979 року народження”, - розповів старший слідчий Святошинського управління поліції Антон Басараб.

Чоловіка відправили під суд за підозрою у шахрайстві. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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