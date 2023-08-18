Придбала овочерізки на майже 300 тисяч грн: посадовиці Дніпровської РДА Києва повідомили про підозру

Начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Києва повідомили про підозру. Зазначається, що посадовиця закупила овочерізки за завищеною вартістю майже на 300 тис.грн.

Про це інформують у Київські обласній прокуратурі.

Зокрема, підозрювана відповідала за організацію та проведення процедур закупівель та оприлюднення звітів про договори, укладені без використання електронної системи закупівель.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та ювенальних прокурорів повідомлено про підозру начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА в розтраті коштів при закупівлі обладнання для обробки продуктів харчування", - вказано у повідомленні.

Посадовиця витрачала бюджетні кошти під час проведення процедури закупівлі "Обладнання для закладів громадського харчування" (комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях, овочерізки з набором насадок).

Прикметно, що вартість придбаного товару виявилася завищеною на майже 300 тис. грн.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Скандальні закупівлі в Україні

Раніше журналісти з’ясували, як ціна військового екіпірування для Міноборони у 2022 році збільшилася утричі під час доправлення.

На тлі масових скандалів Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію задля розслідування можливих порушень закону під час публічних закупівель у період війни.

На скандальні закупівлі відреагував також президент України Володимир Зеленський.

Тим часом на майданчику публічних закупівель ProZorro помітили черговий скандальний тендер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Мільйони на бруківку і барабани, а не на армію! Суспільство обурили скандальні закупівлі"

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