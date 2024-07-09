Прицільний ракетний удар РФ по "Охматдиту": в США відреагували

Удар російською ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві - "це чистий жах", ще один жахливий напад армії Російської Федерації.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів офіційний представник Державного департаменту США Деніел Сайзек.

З його слів, атака по дитячому медичному закладові показує, що Кремль не поважає "жодних нормальних, звичайних правил, навіть правил війни", а в Кремлі є "дуже безсовісні люди, котрі готові майже на все".

"Ще один жахливий злочин. Це теж показує, наскільки важливими є системи протиповітряної оборони на даний момент в Україні. Тож це дуже важливий пріоритет для США — направити ще системи ППО до України. США також закликають інших партнерів робити це. І спрямовувати не лише системи, а й снаряди для того, що вже є", - наголосив американський політик.

Сайзек також нагадав, що США надають зброю Україні, аби завдати ударів по російських силах. Зокрема, усередині Росії.

"Це теж важливо, щоб, треба сподіватися, мінімізувати чи навіть припинити такі атаки", - наголосив він.

Нагадаємо, зранку 8 липня ракети на Київ летіли хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено близько півтора десятка ворожих цілей.

Одна з ракет, а саме - Х-101 - влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Місцева влада інформує, що в медзакладі загинуло двоє дорослих. Зокрема, одна лікарка.

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