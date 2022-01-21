"Прибило б миттєво": у Києві посеред дороги випав величезний бульдозер (фото)

Ймовірно, техніка була не закріплена.

У Києві посеред дороги на вулиці Семена Скляренка з вантажівки випав величезний бульдозер. В інциденті дивом ніхто не постраждав.

Про це 21 січня повідомив "Київ Оперативний".

"То ще дуже пощастило, що він не на якусь автівку впав - прибило б миттєво. Безпека перевезень, як пасажирських, так і вантажних у нас прям має величезні проблеми", - йдеться під фото.

На опублікованих знімках видно, що бульдозер випав, коли його перевозила вантажна автівка. Ймовірно, техніка була не закріплена, тому випала прямо під час руху на проїжджу частину. Через ДТП виник невеликий затор.

Нагадаємо, що у Харківській області п’яний водій в’їхав у крамницю, пробивши стіну. Це його не зупинило - він пробив ще одну стіну і помчав далі, аж поки не врізався у дерево.

Київ Оперативний

Київ Оперативний

Київ Оперативний

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