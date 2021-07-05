З собою мав ще і меча: у Київській області чоловік влаштував стрілянину біля міської ради (фото)

За стрілянину чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
У м. Вишгород Київської області у понеділок, 5 липня, чоловік біля приміщення міської ради влаштував стрілянину.
Про це повідомили в Нацполіції Київської області.
За даними поліції, чоловік вистрелив біля адміністративної будівлі. Його одразу затримали правоохоронці.
У чоловіка вилучили пістолет та меч. Особу підозрюваного та обставини події встановлюються. За попередніми даними, через стрілянину ніхто не постраждав.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст 296 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в ресторані Запоріжжя під час стрілянини загинув 30-річний чоловік.