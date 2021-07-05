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З собою мав ще і меча: у Київській області чоловік влаштував стрілянину біля міської ради (фото)

З собою мав ще і меча: у Київській області чоловік влаштував стрілянину біля міської ради (фото)

За стрілянину чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

У м. Вишгород Київської області у понеділок, 5 липня, чоловік біля приміщення міської ради влаштував стрілянину

Про це повідомили в Нацполіції Київської області. 

За даними поліції, чоловік вистрелив біля адміністративної будівлі. Його одразу затримали правоохоронці. 

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У чоловіка вилучили пістолет та меч. Особу підозрюваного та обставини події встановлюються. За попередніми даними, через стрілянину ніхто не постраждав. 

© Головне управління національної поліції Київської області
Головне управління національної поліції Київської області

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст 296 Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, в ресторані Запоріжжя під час стрілянини загинув 30-річний чоловік

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