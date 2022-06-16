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Президентка Європарламенту висловилася про візит до Києва лідерів європейських країн: символічний і політично важливий

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Президентка Європарламенту висловилася про візит до Києва лідерів європейських країн: символічний і політично важливий

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Візити до Києва президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та  прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі може вплинути на рішення надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Поїздка лідерів європейських країн є політично важливим.

Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола, пише видання Rai News.

“Сьогоднішній візит не тільки символічний, але і політично важливий з огляду на те, що ми будемо вирішувати наступного тижня по кандидатурі України”, – наголосила Роберта Метсола.

Вона також додала, що в процесі вступу в ЄС є декілька важливих кроків, проте відсутність рішення щодо надання Україні статуса кандидата на членство розчарує суспільство.

“У процесі вступу завжди є кілька кроків, але ми б справді розчарували не лише українців, а й самих себе та наш Союз, якби зачинили двері цьому хороброму народу”, – підкреслила президентка Європарламенту.

Нагадаємо, що у Херсоні окупанти заселяються до житла українців та посилюють примусову паспортизацію.

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