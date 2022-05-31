Президентка Словаччини побувала в Ірпені та Бородянці: "На власні очі побачила наслідки руйнувань, які скоїли солдати" РФ (фото)

Президентка Словаччини в рамках візиту до України побувала в Ірпені та Бородянці.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідала Ірпінь та Бородянку на Київщині.
Про це вона повідомила у Facebook.
"У Бородянці та Ірпені я на власні очі побачила наслідки руйнувань, які скоїли в Україні російські солдати. За сотні кілометрів на схід і південь тисячі інших мирних жителів України – жінок, чоловіків, дітей – сьогодні стикаються з такими ж руйнуваннями. Я вірю, що коли цей кошмар закінчиться, Україна знову розквітне. Як розквітли сьогодні квіти між зруйнованими будинками у Бородянці та Ірпені", - написала вона.
Нагадаємо, Росія використовувала на Київщині заборонену зброю.
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