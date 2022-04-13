Президенти Польщі та країн Балтії прибули до Києва: з'явились фото з вокзалу

Лідерів держав зустрічав премєр-міністр України Денис Шмигаль.
Президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії 13 квітня прибули до Києва.
Про це повідомила пресслужба польського лідера.
"Президент Анджей Дуда разом із президентами Естонії Аларом Карісом, латвійським Егілсом Левітсом та литовським Гітанасом Науседою прибули до Києва", - йдеться у дописі в Тwitter.
На фото видно, як лідери держав виходять з вагону "Укрзалізниці". Їх на вокзалі зустрічав премєр-міністр України Денис Шмигаль.
Нагадаємо, президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії вирушили з візитом до Києва. На порядку денному — надання військової та політичної допомоги Україні.
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