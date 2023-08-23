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Президент Литви Науседа прибув до Києва, аби відсвяткувати День Незалежності України

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Президент Литви Науседа прибув до Києва, аби відсвяткувати День Незалежності України

Президент Литви Ґітанас Науседа. ФОТО:GitanasNauseda/Twitter

Литовський президент прибув до Києва залізницею. 

У середу, 23 серпня, коли Україна святкує День Державного прапора, до Києва прибув із неоголошеним візитом президент Литви Ґітанас Науседа.

Про це він написав на сторінці у Twitter та опублікував фото у столиці.

Як свідчить фотографія, литовський президент прибув до Києва залізницею. 

"Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно!", - написав він.

Порядок денний президента Литви - невідомий. 

Як раніше повідмоляли, Естонія й Литва приєдналися до декларації G7 про безпекові гарантії для України.

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Дата публікації
Перегляди
214
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