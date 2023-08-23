Президент Литви Науседа прибув до Києва, аби відсвяткувати День Незалежності України

У середу, 23 серпня, коли Україна святкує День Державного прапора, до Києва прибув із неоголошеним візитом президент Литви Ґітанас Науседа.

Про це він написав на сторінці у Twitter та опублікував фото у столиці.

Також читайте Окупанти атакували дроном Сумську область: сталося влучання у Ромнах

Як свідчить фотографія, литовський президент прибув до Києва залізницею.

"Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно!", - написав він.

Порядок денний президента Литви - невідомий.

Як раніше повідмоляли, Естонія й Литва приєдналися до декларації G7 про безпекові гарантії для України.

Читайте також: