Президент Австрії приїхав до Києва та відвідав Бучу (фото)

Александр Ван дер Беллен відвідав Бучу.
Президент Австрії Александр Ван дер Беллен у середу, 1 лютого, прибув до Києва з офіційним візитом. У нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це президент Австрії написав у Twitter.
"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським і хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", – йдеться у дописі.
Пізніше глава Австрії також повідомив, що відвідав Бучу на Київщині, та опублікував звідти фото.
"Тут, у Бучі, я сумую за кожним окремим життям, знищеним цією жахливою загарбницькою війною. Ці злочини проти людства, проти всього, за що ми виступаємо, не повинні бути забуті і не повинні залишатися безкарними", – написав він.
Here in #Bucha, I mourn for every single life destroyed by this terrible war of aggression.— A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023
These crimes against humanity, against everything we stand for, must not be forgotten and must not go unpunished. (vdb) pic.twitter.com/UdRBhZ59Bd
Нагадаємо, Александр Ван дер Беллен заявив, що в умовах російської агресії проти України Австрія лишатиметься нейтральною країною лише у сфері озброєння, але буде допомагати українцям невійськовими методами.
Журналісти ідентифікували 22-х російських військових, які вбивали цивільних у Бучі під час окупації міста в березні 2022 року.
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