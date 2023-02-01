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Президент Австрії приїхав до Києва та відвідав Бучу (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Президент Австрії приїхав до Києва та відвідав Бучу (фото)

Twitter/фото: A. Van der Bellen

Александр Ван дер Беллен відвідав Бучу.

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен у середу, 1 лютого, прибув до Києва з офіційним візитом. У нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.    

Про це президент Австрії написав у Twitter.

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським і хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", – йдеться у дописі.

Пізніше глава Австрії також повідомив, що відвідав Бучу на Київщині, та опублікував звідти фото.

"Тут, у Бучі, я сумую за кожним окремим життям, знищеним цією жахливою загарбницькою війною. Ці злочини проти людства, проти всього, за що ми виступаємо, не повинні бути забуті і не повинні залишатися безкарними", – написав він.

Нагадаємо, Александр Ван дер Беллен заявив, що в умовах російської агресії проти України Австрія лишатиметься нейтральною країною лише у сфері озброєння, але буде допомагати українцям невійськовими методами.

Журналісти ідентифікували 22-х російських військових, які вбивали цивільних у Бучі під час окупації міста в березні 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
785
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