Президент Австрії приїхав до Києва та відвідав Бучу (фото)

Президент Австрії Александр Ван дер Беллен у середу, 1 лютого, прибув до Києва з офіційним візитом. У нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це президент Австрії написав у Twitter.

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським і хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", – йдеться у дописі.

Пізніше глава Австрії також повідомив, що відвідав Бучу на Київщині, та опублікував звідти фото.

"Тут, у Бучі, я сумую за кожним окремим життям, знищеним цією жахливою загарбницькою війною. Ці злочини проти людства, проти всього, за що ми виступаємо, не повинні бути забуті і не повинні залишатися безкарними", – написав він.

Here in #Bucha, I mourn for every single life destroyed by this terrible war of aggression.



These crimes against humanity, against everything we stand for, must not be forgotten and must not go unpunished. (vdb) pic.twitter.com/UdRBhZ59Bd — A. Van der Bellen (@vanderbellen) February 1, 2023

Нагадаємо, Александр Ван дер Беллен заявив, що в умовах російської агресії проти України Австрія лишатиметься нейтральною країною лише у сфері озброєння, але буде допомагати українцям невійськовими методами.

Журналісти ідентифікували 22-х російських військових, які вбивали цивільних у Бучі під час окупації міста в березні 2022 року.

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