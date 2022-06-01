Прем’єр Польщі взяв участь у відкритті першого модульного містечка у Бородянці (фото)

У Бородянці відкрили перше у Київській області модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький разом з Міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим 1 червня відкрили у Бородянці перше модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

Модульне містечко дозволить тимчасово розселити 352 осіб, серед яких жінки, діти та люди літнього віку, які після окупації залишилися без даху над головою.

"Саме зараз такі модулі потрібні громадам для тих, у кого ворог знищив житло. Звісно, такий варіант проживання є тимчасовим. Мінрегіон зараз активно напрацьовує середньострокові та довгострокові варіанти вирішення житлових потреб та відновлення пошкодженого житлового фонду на деокупованих територіях", - сказав Чернишов.

Міністр наголосив, що Бородянка зазнала катастрофічних втрат – у населеному пункті частково або повністю зруйновані 552 приватних будинки та 24 багатоквартирні будинки, 2 школи та всі адміністративні будівлі.

Наступні містечка заплановано встановити у Бучі, Макарові, Іванкові та Гостомелі Київської області, а також у передмісті Чернігова.

Модульне містечко складається з 4 моноблоків по 40 модулів кожен. Воно містить житлові та санітарні модулі (туалет/душ), пральні, столові, ігрові та адміністративні модулі. Містечко має освітлення та опалення та повністю мебльовано. Це містечко, як і попередні, що встановлені у Львові, передані урядом Польщі безкоштовно, включно з доставкою, збіркою та меблями.

Нагадаємо, президентка Словаччини показала своїм підписникам фото з Ірпеня і Бородянки.

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