Прем'єр-міністри Чорногорії та Албанії відвідали Бородянку та Ірпінь (фото/відео)

Очільники урядів Чорногорії та Албанії прибули з офіційним візитом до України та відвідали Київську область, яка постраждала від окупації армії РФ.

Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович та прем'єр-міністр Албанії Еді Рама відвідали Бородянку та Ірпінь Київської області.

"Одразу після приїзду ми відвідали Бородянку, місто, зруйноване на початку вторгнення. Ми є свідками руйнувань, спричинених війною. Ми разом з Еді Рамою молимося за мир, твердо стоячи на боці громадян України", - написав Абазович у Twitter.

Posjetili smo i grad #Irpin gdje je 1100 domaćinstava razoreno. Građani su dominatno napustili svoje domove, infrastruktura je uništena… Saosjećamo sa Ukrajinom zbog brojnih gubitaka života i patnje kroz koju prolaze mjesecima. ❤



Mir nema cijenu @ediramaal pic.twitter.com/mXeBNRRwTY — Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) June 15, 2022

Він зазначив, що прибув до Києва разом із прем'єром Албанії, щоб надати щиру підтримку Україні та її громадянам у захисті їхнього права на свободу. Також він запевнив, що Чорногорія продовжить допомагати Україні у цей скрутний момент гуманітарної катастрофи.

Абазович також оприлюднив у Facebook відео відвідування главами урядів Ірпеня.

Нагадаємо, пані посол США Бріджит Брінк 4 червня відвідала Бородянку в Київській області, щоб на власні очі побачити звірства, скоєні під час жорстокої війни Росії.

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