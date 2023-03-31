Прем'єр-міністр Словенії Роберт Ґолоб в Бучі:"Ваш прапор – тепер і наш прапор"

Прем'єр-міністр Словенії заявив про підтримку України та розвішуванні українських прапорів перед усіма держустановами Словенії.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Ґолоб під час вшанування пам’яті загиблих у Бучі на Київщині заговорив українською.

Про це пише “Обозреватель”.

Сьогодні, 31 березня, під час вшанування пам’яті загиблих від рук окупантів в Бучі, прем'єр-міністр Словенії Роберт Ґолоб заявив про підтримку України та розвішуванні українського прапора перед усіма держустановами Словенії.

За словами Ґолоба, Україна та Словенія стали пов'язані як ніколи, коли Збройні сили України звільнили Бучу від російських загарбників.

“Ваш прапор – тепер і наш прапор. У Словенії ми розвішуємо його перед усіма державними установами, а також перед моїм кабінетом. Дозвольте мені на завершення згадати, що сьогодні ми пов'язані як ніколи. Разом з вами і ми козацького роду. І разом з нами знову запануєте у своїй сторонці. Слава Україні!” – наголосив прем'єр Словенії.

Підтримку України на річниці звільнення Бучі від окупантів висловила також президентка Молдови Мая Санду, прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Нагадаємо, що у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів.

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