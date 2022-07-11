Прем'єр-міністр Нідерландів відвідав Ірпінь (фото)

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у межах робочого візиту до України відвідав зруйнований окупантами Ірпінь Київської області.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

"Передав йому (премʼєру — ред.) презентації руйнувань нашого міста та попросив допомоги його країни у відбудові зруйнованого житла ірпінців, наших шкіл та дитсадків. Також подякував пану Рютте за вагому підтримку України та українців", - повідомив він.

Він також повідомив, що сьогодні в Ірпені робоча група Міжпарламентського союзу щодо ситуації в Україні.

Нагадаємо, мешканці висотки в Ірпені взялися самостійно збирати кошти, щоб полагодити кілька зруйнованих снарядами поверхів.

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