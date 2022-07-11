Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Прем'єр-міністр Нідерландів відвідав Ірпінь (фото)

Прем'єр-міністр Нідерландів відвідав Ірпінь (фото)

Дата публікації
Перегляди
697
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Прем'єр-міністр Нідерландів відвідав Ірпінь (фото)

Фото: Олександр Маркушин

Прем'єр-міністр Нідерландів прибув з робочим візитом до України.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у межах робочого візиту до України відвідав зруйнований окупантами Ірпінь Київської області.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

"Передав йому (премʼєру — ред.) презентації руйнувань нашого міста та попросив допомоги його країни у відбудові зруйнованого житла ірпінців, наших шкіл та дитсадків. Також подякував пану Рютте за вагому підтримку України та українців", - повідомив він.

©
©
©
©

Він також повідомив, що сьогодні в Ірпені робоча група Міжпарламентського союзу щодо ситуації в Україні. 

©

Нагадаємо, мешканці висотки в Ірпені взялися самостійно збирати кошти, щоб полагодити кілька зруйнованих снарядами поверхів.

Читайте також:

“Терор має бути покараний” - ірландський прем’єр-міністр відвідав Ірпінь та Бучу

“Терор має бути покараний” - ірландський прем’єр-міністр відвідав Ірпінь та Бучу
Наступна публікація