Прем'єр-міністр Нідерландів відвідав Ірпінь (фото)

Прем'єр-міністр Нідерландів прибув з робочим візитом до України.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у межах робочого візиту до України відвідав зруйнований окупантами Ірпінь Київської області.
Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.
"Передав йому (премʼєру — ред.) презентації руйнувань нашого міста та попросив допомоги його країни у відбудові зруйнованого житла ірпінців, наших шкіл та дитсадків. Також подякував пану Рютте за вагому підтримку України та українців", - повідомив він.
Він також повідомив, що сьогодні в Ірпені робоча група Міжпарламентського союзу щодо ситуації в Україні.
Нагадаємо, мешканці висотки в Ірпені взялися самостійно збирати кошти, щоб полагодити кілька зруйнованих снарядами поверхів.
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