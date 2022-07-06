Прем‘єр-міністр Ірландії відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь: фото

Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь на Київщині, які постраждали внаслідок російської окупації.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

Міхол Мартін на власні очі побачив руйнування, спричинені бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами.

Прем‘єр-міністр Ірландії висловив підтримку Україні.

Наразі в Ірландії перебувають близько 40 тисяч українців, які вимушено тікали від воєнної агресії Росії.

Фото: Олексій Кулеба

Нагадаємо, 6 липня до Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Як зазначається, мета візиту – висловити підтримку Україні та солідарність з нашим народом, який зазнав "аморального та нічим не спровокованого терористичного нападу" з боку Росії.

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