Прем'єр-міністр Болгарії наступного тижня приїде до Києва

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков 27 квітня приїде до України, зокрема відвідає Київ з урядовою делегацією.
Про це повідомляє btvnovinite.bg.
"Ми розраховуємо приїхати до Києва в середу, поїздки туди трохи особливі, тому що це війна. Ми полетимо до Польщі, і я не можу назвати точний маршрут звідти, але є особлива підготовка до поїздки вночі і потрапляння в українську столицю", - зазначив Петков.
За словами прем'єра, болгарська сторона передасть Україні каски і бронежилети. Що стосується озброєння, то тут необхідна консолідована позиція болгарської коаліції.
"Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але у прем'єр-міністра головне завдання - змусити цю коаліцію виробити спільну позицію", - додав він.
Нагадаємо, Болгарія змінить правила перебування українських біженців.
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