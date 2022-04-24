Прем'єр-міністр Болгарії наступного тижня приїде до Києва

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков 27 квітня приїде до України, зокрема відвідає Київ з урядовою делегацією.

Про це повідомляє btvnovinite.bg.

"Ми розраховуємо приїхати до Києва в середу, поїздки туди трохи особливі, тому що це війна. Ми полетимо до Польщі, і я не можу назвати точний маршрут звідти, але є особлива підготовка до поїздки вночі і потрапляння в українську столицю", - зазначив Петков.

За словами прем'єра, болгарська сторона передасть Україні каски і бронежилети. Що стосується озброєння, то тут необхідна консолідована позиція болгарської коаліції.

"Особисто я був би радий надати військову допомогу Україні, але у прем'єр-міністра головне завдання - змусити цю коаліцію виробити спільну позицію", - додав він.

Нагадаємо, Болгарія змінить правила перебування українських біженців.

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