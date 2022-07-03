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Прем‘єр-міністр Австралії відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь (фото)

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Прем‘єр-міністр Австралії відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь (фото)

Фото: Олексій Кулеба

Офіційна делегація відвідала міста Київщини, які постраждали внаслідок російської окупації.

Прем‘єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь на Київщині. Це перша поїздка австралійського прем’єра до України. 

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. 

Зазначається, що Ентоні Албаніз був вражений від побаченого.

"Австралія підтримує Україну та виступає за справедливе покарання за злочини, що тут відбувалися", – зазначив прем‘єр-міністр.

Олексій Кулеба подякував делегації за особистий приїзд на Київщину.

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Нагадаємо, мільярдер Річард Бренсон відвідав аеродром у Гостомелі та зацікавився його відновленням.

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