Представники МАГАТЕ стали свідками знеструмлення промислового майданчика ЧАЕС під час виконання місії

МАГАТЕ проводило інспекцію на ДСП "Чорнобильська АЕС" та ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

Протягом 22-24 листопада місія МАГАТЕ відвідала ДСП "Чорнобильська АЕС" та ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами". Вони стали свідками атаки Росії по об'єктах критичної інфраструктури України.

Про це повідомила пресслужба Державної інспекції з ядерного регулювання України.

"Зазначимо, що представники МАГАТЕ виконували місію в Чорнобильській зоні відчуження в той час, коли російські війська здійснили чергову ракетну атаку по енергетичній інфраструктурі України – 23 листопада 2022 року. Відтак, інспектори МАГАТЕ стали безпосередніми свідками знеструмлення промислового майданчика ДСП "ЧАЕС" та переведення об’єктів на аварійну систему електроживлення від дизель-генераторів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що представники МАГАТЕ мали змогу безпосередньо поспілкуватися із персоналом державних спеціалізованих підприємств, ознайомитися із наявним обладнанням та умовами роботи.

Представники місії також вивчили наявний стан об’єктів підприємств з метою надання необхідної допомоги, а саме оновлення технічного обладнання ДСП "ЧАЕС" та ДСП "ЦППРВ".

Масована ракетна атака по Україні 23 листопада

У серед, 23 листопада, Росія знову атакувала ракетами міста України, пошкодивши об'єкти критичної інфраструктури.

Президент України Володимир Зеленський також попередив про нові ракетні удари Росії цього тижня.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що енергетики знають про цілі росіян та які об'єкти вони збираються атакувати.

Загалом, протягом останніх двох місяців енергосистема України зазнала сімох масованих ракетних атак – 10, 11, 17, 22 жовтня та 2,15, 23 листопада.

Станом на ранок, 29 листопада, у Києві знову діють екстрені відключення світла. Водночас в "Укренерго" зазначили, що станом на 11:00 виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%.

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