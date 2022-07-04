Правоохоронці викрили канал незаконної легалізації в Україні росіян, які втекли з РФ (фото)

Незаконну діяльність організував посадовець Державної міграційної служби у Києві та області.

Служба безпеки України ліквідувала потужний канал незаконної легалізації росіян, які втекли з РФ до України. Незаконну діяльність організував посадовець Державної міграційної служби у Києві та області. Організатора схеми та його спільника затримано.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Злочинне угруповання займалось протиправною легалізацією іноземців в Україні. Його клієнтами були громадяни Росії та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії.

"Іноземцям "гарантували" видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення біженців і навіть працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки. Вартість послуг становила від $10 до 15 тис. з людини", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в ході повномасштабної агресії проти України.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Україні судитимуть зрадника, який ​допомагав російським загарбникам у Бучі.

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