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Правоохоронці викрили канал незаконної легалізації в Україні росіян, які втекли з РФ (фото)

Правоохоронці викрили канал незаконної легалізації в Україні росіян, які втекли з РФ (фото)

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Правоохоронці викрили канал незаконної легалізації в Україні росіян, які втекли з РФ (фото)

Фото: Служба безпеки України

Незаконну діяльність організував посадовець Державної міграційної служби у Києві та області.

Служба безпеки України ліквідувала потужний канал незаконної легалізації росіян, які втекли з РФ до України. Незаконну діяльність організував посадовець Державної міграційної служби у Києві та області. Організатора схеми та його спільника затримано.  

Про це повідомляє пресслужба СБУ.  

Злочинне угруповання займалось протиправною легалізацією іноземців в Україні. Його клієнтами були громадяни Росії та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії. 

"Іноземцям "гарантували" видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення біженців і навіть працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки. Вартість послуг становила від $10 до 15 тис. з людини", - йдеться у повідомленні. 

За даними СБУ, нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в ході повномасштабної агресії проти України. 

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. 

Триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, в Україні судитимуть зрадника, який ​допомагав російським загарбникам у Бучі.

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