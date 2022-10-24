Працювали жінки, які опинились у скруті через війну: мешканка Київщини облаштувала вдома порностудію (відео)

Зловмисниця виготовляла та збувала заборонений контент, після чого фото- та відеоматеріали відправляла закордон, вартість одного відеоролику становила від 200 доларів.

Мешканка Київської області вдома облаштувала порностудію, де виготовляла та збувала заборонений контент.

Фото- та відеоматеріали жінка відправляла закордон. Вартість одного відеоролику становила від 200 доларів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

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З'ясувалося, що організаторкою протиправної діяльності була 36-річна жителька Броварського району.

"Останньою жертвою зловмисниці стала мати двох малолітніх дітей. Жінка опинилася у тяжкому матеріальному становищі через активні бойові дії, була втягнута у боргову яму, а потім у порноіндустрію. Потерпілу змусили позувати для фото та відео інтимного характеру", - повідомили у поліції.

Поліцейські провели санкціонований обшук та виявили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, засоби для виготовлення порнопродукції, листування з клієнтами, які підтверджують причетність організаторки до вчинення злочину.

За фактом торгівлі людьми, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів поліція відкрила кримінальне провадження (ч.1 ст. 149 та ч.3 ст. 301 ККУ).

Сексуальна експлуатація жінок, що опинились у скруті через війну Сексуальна експлуатація жінок, що опинились у скруті через війну: Поліцейські Київщини викрили підпільний бізнес із виготовлення і розповсюдження порнографії Організаторкою протиправної діяльності була 36-річна жителька Броварщини. Зловмисниця вдома облаштувала порностудію, де виготовляла та збувала заборонений контент, після чого за грошову винагороду фото- та відеоматеріали відправляла закордон. Вартість одного відеоролику становила від 200 доларів. Останньою жертвою зловмисниці стала мати двох малолітніх дітей. Жінка опинилася у тяжкому матеріальному становищі через активні бойові дії, була втягнута у боргову яму, а потім у порноіндустрію. Потерпілу змусили позувати для фото та відео інтимного характеру. Викрили злочинну діяльність оперативники управління міграційної поліції Київщини за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури та силової підтримки полку поліції особливого призначення Київщини. Поліцейські провели санкціонований обшук та виявили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, засоби для виготовлення порнопродукції, листування з клієнтами, які підтверджують причетність організаторки до вчинення злочину. За фактом торгівлі людьми, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів поліція відкрила кримінальне провадження [ч.1 ст. 149 та ч.3 ст. 301 ККУ]. Опубліковано Поліція Київської області Понеділок, 24 жовтня 2022 р.

Нагадаємо, у Києві водій Lexus застрелив військового під час дорожнього конфлікту. Між чоловіками виник дорожній конфлікт через першочерговість проїзду. Після чого водій та пасажири авто Lexus побили потерпілого, а потім керманич позашляховика вистрелив у опонента та втік з місця події. Потерпілий від отриманих травм помер на місці.

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