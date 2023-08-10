Працювала ППО: росіяни запустили по Київщині безпілотники

Влучань та падіння уламків дронів у Київській області не виявлено.

Російські окупанти запустили по Київщині безпілотники в ніч проти 10 серпня, тож в області працювала ППО, влучань немає.

Про це очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив у Мережі.

"Ніч, що минула, знову виявилася неспокійною. Ворог вчергове атакував область БпЛА. Повітряна тривога тривала понад 3 години. В області працювала ППО", – йдеться в заяві голови області.

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Кравченко зазначив, що фактів влучань ворожих дронів не зафіксовано, як і постраждалих. За попередньою інформацією, падіння уламків також немає.

Оперативні групи зараз працюють над виявленням можливих пошкоджень.

Нагадаємо, близько 1:00 на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині оголошувалась повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Згодом, близько 4:00, повітряна тривога лунала по всій Україні. Повітряні сили попереджали про небезпеку ударних БПЛА ворога у Рівненській, Волинській, Львівській та Тернопільскій областях.

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