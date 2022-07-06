Працівник оборонного заводу Києва підтримував "рускій мір" і прославляв окупантів

Київська міська прокуратура повідомила про підозру працівнику столичного оборонного заводу.
Чоловік публічно заперечував війну країни-агресорки Росії проти України, закликав підтримувати таке рішення рішення ворога, а також прославляв військовослужбовців-окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Слідство встановило, що чоловік заперечував збройну агресію Російської Федерації. Крім того, працівник заводу поширював серед своїх колег пропагандистські лозунги про "велич" російських окупантів, а також агітував за "рускій мір".
"Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають", - додає пресслужба.
Як повідомлялося, у Києві затримали російського агента. Зрадник виправдовував російську агресію проти України та закликав приєднуватись до окупаційної армії. Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
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