Працівник державного банку в Києві вкрав понад 300 тисяч гривень у клієнтів

Експрацівника державного банку в Києві підозрюють у незаконних махінаціях з коштами клієнтів.

Головний економіст, зловживаючи довірою клієнтів, приймав від громадян, переважно людей похилого віку, грошові для поповнення банківських рахунків. Однак у подальшому без відома клієнтів скасовував ці фінансові операції, а грошові кошти привласнював.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Крім того, він зловживав довірою клієнтів, у яких він під різним приводом виманював банківські карти та паролі до них, після чого здійснював зняття готівкових коштів через банкомати та привласнював їх.

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Злочинними діями ексслужбовця завдано шкоди 27 громадянам на суму понад 300 тисяч гривень, які у подальшому відшкодовані державним банком, чим йому завдано збитків на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві вже колишній правоохоронець продавав інформацію із закритих систем та реєстрів МВС через Telegram. За свої послуги чоловік просив винагороду у криптовалюті в сумі еквівалентній 60-80 доларам.

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