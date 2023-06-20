Сили ППО виявили та знищили навколо Києва майже два десятки ворожих цілей - КМВА

У 482 день повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбулася чергова масована повітряна атака на столицю.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у соціальних мережах.

Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси «Shahed». Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.

За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.

Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятки ворожих цілей.

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"Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Нагадую важливі речі - не знімайте роботу ППО. Цим ви убереже і наших воїнів протиповітряної оборони, і, відповідно - своє життя", - зауважив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях був ризик застосування ворогом ударних БпЛА.

Також майже всю Україну вночі охопила повітряна тривога.

До того ж у Запоріжжі лунали вибухи.