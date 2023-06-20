Сили ППО виявили та знищили навколо Києва майже два десятки ворожих цілей - КМВА

Стала відома оперативна інформація повітряної атаки на столицю.
У 482 день повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбулася чергова масована повітряна атака на столицю.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у соціальних мережах.
Цього разу ворог застосував БпЛА, за попередньою інформацією - баражуючі боєприпаси «Shahed». Це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів.
За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години.
Силами і засобам нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено майже два десятки ворожих цілей.
"Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Нагадую важливі речі - не знімайте роботу ППО. Цим ви убереже і наших воїнів протиповітряної оборони, і, відповідно - своє життя", - зауважив Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях був ризик застосування ворогом ударних БпЛА.
Також майже всю Україну вночі охопила повітряна тривога.
До того ж у Запоріжжі лунали вибухи.
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