ППО навколо Києва: експерт розповів, яку ракету ще не перехоплювали та назвав причину

Київ на сьогодні має зразково-показову ешелоновану систему протиповітряної оборони. Вона не просто найкраща в Україні, вона – найкраща в Європі.

Про це говорить військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA.

"Київська протиповітряна оборона, завдяки симбіозу високотехнологічних систем малого, середнього і великого радіусу дії, а також розгалуженій мережі маршрутів дії мобільних груп, дає змогу перехоплювати всю номенклатуру засобів ураження, які застосовуються російськими окупантами", - розповів він.

За словами експерта, ешелон великого радіусу дії забезпечений покриттям ЗРК Patriot або SAMP/T, за середній відповідає – IRIS-T та аналоги, малий – зведений до зенітних ракетних комплексів ближнього радіусу дії, а також зенітних самохідних установок типу Gepard.

Важливим елементом ешелону малого радіусу дії є мобільні групи перехоплення із широкою номенклатурою стрілецького озброєння та ПЗРК для знищення цілей типу Shahed-136.

"Єдина ракета, яку поки що київська ППО не перехоплювала, – це Х-22/32. Та й то тому, що вона поки що не залітала до зони дії ЗРК Patriot чи SAMP/T. Але в теорії та з урахуванням практики перехоплень Х47М2 "Кинжал" та 3М22 "Циркон" проблем з Х-22/33 у західних систем великого радіусу дії не повинно виникнути", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, видання Forbes заявило, що окупанти могли знищити дві установки Patriot в Україні (відео).

Читайте також провідні новини дня: