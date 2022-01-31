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Познайомилися у клубі: під Києвом камерунець зґвалтував 21-річну студентку

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Познайомилися у клубі: під Києвом камерунець зґвалтував 21-річну студентку

Поліція Київської області

Дві студентки познайомилися з громадянином Камеруну та вирішили продовжити відпочинок у квартирі чоловіка. Там молодик і зґвалтував одну з дівчат.

У Софіївській Борщагівці під Києвом 26-річний іноземець зґвалтував 21-річну студентку.

Про це розповів очільник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, майже 3 години вихідець із Камеруну знущався над 21-річною дівчиною.

"Такий сумний результат візиту двох подруг-студенток у нічний клуб, вживання алкоголю  і подальшого відпочинку з незнайомцями", — зазначив Нєбитов.

Так, студентки познайомилися з громадянином Камеруну та вирішили продовжити відпочинок у квартирі чоловіка. Там молодик і зґвалтував одну з дівчат. Він знущався над своєю жертвою понад три години. Інша дівчина не допомогла подрузі і не повідомила поліцію, бо, мовляв, боялася ґвалтівника.

До поліції звернувся черговий лікар Київської клінічної лікарні, куди було доставлено дівчину. Він розповів, що пацієнтка має на тілі явні сліди зґвалтування.

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Наразі камерунець, який перебував у нашій країні нелегально, затриманий. За зґвалтування йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Маю надію, що ця трагічна історія стане застереженням для молодих дівчат, адже як показує практика, в критичний момент годі чекати допомоги навіть від "вірних" друзів", — підсумував Нєбитов.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині чоловік з пістолетом напав на дівчину та зґвалтував її за гаражами.

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