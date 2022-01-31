Познайомилися у клубі: під Києвом камерунець зґвалтував 21-річну студентку

Познайомилися у клубі: під Києвом камерунець зґвалтував 21-річну студентку

Дві студентки познайомилися з громадянином Камеруну та вирішили продовжити відпочинок у квартирі чоловіка. Там молодик і зґвалтував одну з дівчат.

У Софіївській Борщагівці під Києвом 26-річний іноземець зґвалтував 21-річну студентку.

Про це розповів очільник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, майже 3 години вихідець із Камеруну знущався над 21-річною дівчиною.

"Такий сумний результат візиту двох подруг-студенток у нічний клуб, вживання алкоголю і подальшого відпочинку з незнайомцями", — зазначив Нєбитов.

Так, студентки познайомилися з громадянином Камеруну та вирішили продовжити відпочинок у квартирі чоловіка. Там молодик і зґвалтував одну з дівчат. Він знущався над своєю жертвою понад три години. Інша дівчина не допомогла подрузі і не повідомила поліцію, бо, мовляв, боялася ґвалтівника.

До поліції звернувся черговий лікар Київської клінічної лікарні, куди було доставлено дівчину. Він розповів, що пацієнтка має на тілі явні сліди зґвалтування.

Наразі камерунець, який перебував у нашій країні нелегально, затриманий. За зґвалтування йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Маю надію, що ця трагічна історія стане застереженням для молодих дівчат, адже як показує практика, в критичний момент годі чекати допомоги навіть від "вірних" друзів", — підсумував Нєбитов.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині чоловік з пістолетом напав на дівчину та зґвалтував її за гаражами.

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