Познайомились у ресторані та вивезли до лісу: у Києві озброєні злодії пограбували іноземця (відео)

Двоє грабіжників під погрозою пістолета заволоділи годинником, прикрасами та грішми громадянина європейської країни.

У Києві двоє озброєних злодіїв пограбували громадянина європейської країни.

Зловмисники заманили потерпілого до свого авто, вивезли до лісу, а після під погрозою пістолета заволоділи його годинником, прикрасами та грішми.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини поліції Києва звернувся громадянин європейської держави та повідомив про те, що він став жертвою розбійного нападу. Аби з’ясувати усі обставини скоєного, оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, для розшуку та затримання нападників у місті негайно ввели спеціальну поліцейську операцію.

"Ми з’ясували, що чоловік відпочивав у ресторані, де познайомився з двома відвідувачами. Після спільного відпочинку нові знайомі запропонували іноземцю підвезти в готель, але натомість вивезли його за межі міста до лісу, де під погрозою пістолета забрали дорогий наручний годинник, мобільний телефон та гаманець із банківськими картками", - розповів він.

Співробітники карного розшуку провели комплекс оперативно-розшукових заходів, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили номерні знаки автівки нападників і маршрут руху. Згодом правоохоронці помітили цю автівку на вулиці Великій Васильківській, а неподалік у ресторані – спільників.

"Зловмисників, 1993 та 1994 років народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – уродженці іншої держави, але проживають у Київській області. Ми провели обшук за їх місцем мешкання, звідки вилучили речі потерпілого та зброю, яку направили на експертизу", - додав Андрій Крищенко.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Спільникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві постануть перед судом троє молодиків, які катували безпритульних людей.

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