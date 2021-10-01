Пожежу в київській гімназії ліквідовано: було евакуйовано 1500 дітей (фото)

О 10:31 пожежу було локалізовано на площі 25 кв. м, а о 10:35 - ліквідовано.

Пожежу в київській гімназії ліквідовано.

Внаслідок пожежі в інженерній гімназії на Позняках було евакуйовано 1500 дітей.

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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

"1 жовтня, о 10:05 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в одній із столичних гімназій на вул. Княжий затон, 12-А, що у Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що у 4-поверховій гімназії на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 кв. м. До прибуття рятувальників адміністрацією було проведені заходи з евакуації персоналу та учасників навчального процесу. Вогнеборці одразу приступили до гасіння пожежі.

О 10:31 пожежу було локалізовано на площі 25 кв. м, а о 10:35 - ліквідовано.

На місці події працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 членів особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

Нагадаємо, за попередніми даними, причиною пожежі могло стати закорочення в електропроводці.

Новини України: на столичних Позняках зайнялася інженерна гімназія

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