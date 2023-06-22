Пожежу довго не починали гасити, людина стрибнула з 10 поверху: очевидці про вибух газу в Києві

У ніч проти 22 червня у багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва пролунав вибух. За попередньою інформацією, його спричинив витік побутового газу. Було зруйновано квартири на трьох поверхах. Наразі відомо про двох загиблих.

Мешканець будинку Дмитро Роздорожний розповів на своїй сторінці в Facebook, що вибух пролунав близько 3:30 ночі та був дуже потужний.

Спочатку здалося, що в будівлю влучила ракета, каже чоловік. Його сім’я мешкає на першому поверсі. Вони одразу зібрали речі та вибігли з квартири на вулицю.

Перші хвилини після вибуху

“Двері нового вантажного ліфта вилетіли в під'їзд. На вулиці все всіяне вікнами, уламками бетону. Відбігаємо від будинку і бачимо що немає стіни і є невелике займання, відверто невелике. Стоїть курява”, – розповів Дмитро.

Він пише, що одразу зателефонував на лінію “101”. О 3:35 йому повідомили, що рятувальники вже виїхали.

Мешканець багатоповерхівки нарікає, що першими на місце події прибули поліцейські. Утім, замість того, щоб допомагати наляканим людям, розставляли конуси по вулиці, стверджує Дмитро.

Людина вистрибнула з вікна 10 поверху

“3:42 – з'являються перші пожежні машини. З будинку лунає крик "Помогите, пожар". Лунає довго і сповнене відчаю. І повторюється десятки, сотні разів. 3:50 людина вистрибує з вікна мінімум 10 поверху.

І ймовірніше за все, не виживає”, – розповідає очевидець.

За словами Дмитра, о 3:52 пожежні розгорнули перший рукав із торчака будинку. За 20 хвилин, які минули від моменту вибуху, полум'я охопило вже три поверхи.

“За 40 хвилин від початку пожежі приїздить друга вишка. Майже за годину починається повноцінне гасіння пожежі, але уламки на землі під будинком ніхто навіть не думає гасити. На вулиці шість швидких, але знеболювальне сусіду колоти відмовляються, а власного в них начебто немає. У нього біль у спині, він не травмувався”, – стверджує чоловік.

Зазначимо, що у поліції Києва журналісту ТСН.ua не підтвердили інформацію про те, що один з мешканців будинку стрибнув із вікна багатоповерхівки. Однак очевидці на місці події стверджують, що бачили це на власні очі.

Пожежу довго не могли загасити

За с ловами Дмитра, станом на шосту ранку пожежу гасили вже три години, тоді все ще горів 12 поверх, хоча вибух газу був на 7-9 поверхах.

“До чого ця зрада? До того що на другий рік прильотів в нас певно є якісь протоколи, але вони абсолютно не працюють. Вас ніхто не врятує. Не нехтуйте тривогами і носіть з собою аварійну валізу. Завжди і всюди!” – пише чоловік.

Скриншот публікації Дмитра Роздорожного

Ще одна мешканка Дніпровського району Олена, чий будинок розташований за кілька кілометрів від місця події, теж нарікає – пожежу довго не могли загасити.

"Два вибухи прогриміли близько 3.30 ранку. Наш будинок розташований десь в трьох кілометрах від місця НП. Подумали, що це "приліт" чи ППО працює. В небо здійнявся чорний дим, а моніторингові чати почали писати про вибух в будинку на вулиці Малишка. Горіло дуже довго, густий чорний дим було видно і о 4 ранку, і о 5. Чому так довго не могли загасити – питання", – розповідає сайту ТСН.ua жінка.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва тривають роботи з ліквідації вибуху в багатоповерхівці. Наразі відомо про двох загиблих. "Станом на 10 ранку на місці події загинуло дві людини, ще п'ять постраждали. Врятовано 18 осіб", – повідомили рятувальники.

Зараз триває демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів. До ліквідації наслідків вибуху від ДСНС залучено 102 рятувальника та 19 автомобілей.

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