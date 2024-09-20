Пожежі на Київщині: у ДСНС попередили про загрозу на вихідні

Зараз у Вишгородському районі є один осередок пожежі. Йдеться про ділянку площею до 2 гектарів. Там тління, але великого вогню немає.

Про це в ефірі "КИЇВ24" зазначила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

"Загроза є. Бачимо, що дощу немає досить довгий період. Суха трава, сухе гілля. По всій області постійно виникають пожежі в екосистемах", - пояснила вона.

Рубан наголошує, що за статистикою, пік пожеж припадає саме на вихідні дні. Люди виїжджають на дачні ділянки, виходять у населених пунктах та селах і усе палять.

Нагадаємо, у Києві погіршився стан повітря 20 вересня. Містяни зняли на фото і відео, як столицю затягло густим димом.

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