Пожежа в "Екопарку Осокорки": влада Києва вже розслідує, хто і чому спалив 3 гектари заказника

Столична влада розпочала розслідування масштабної пожежі, що охопила близько 3 гектарів природоохоронної території Осокорківських озер, частину якої становить ландшафтний заказник.

У столичній мерії розпочали розслідування причин та наслідків масштабної пожежі, що спалахнула 5 березня на природоохоронній території Осокорківських озер у Києві.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, згідно з попередніми даними, вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

"Якої саме шкоди наніс вогонь системі заповідних водно-болотних угідь з’ясують екологи. Територія має природоохоронний статус - знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії, кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 млн грн або позбавлення волі на 3 роки", - наголосив Попко.

Причини пожежі будуть розслідувати правоохоронці. Розглядатимуться всі версії, зокрема і вірогідний підпал. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького УП ГУ НП у м. Києві. На території екопарку встановлено чергування пожежних підрозділів ДСНС та розрахунку БПЛА для моніторингу можливих повторних займань.

Нагадаємо, що пожежа виникла вчора, 5 березня біля озера Тягле на площі приблизно трьох гектарів. Її було локалізовано о 23:15 та ліквідовано - о 23:57. Рятувальники зафіксували що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території. Гасіння пожежі було ускладнено підтопленням під’їзних шляхів. Крім рятувальників до ліквідації вогню долучилися екоактивісти та небайдужі мешканці Києва.

Читайте також: