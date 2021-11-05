Пожежа у Лаврі: на згарищі дивом вціліла ікона Матері Божої

Пожежа у Лаврі: на згарищі дивом вціліла ікона Матері Божої

Ікона не постраждала.

У пожежі, яка вчора трапилась в іконописних майстернях Києво-Печерської лаври, дивом вціліла ікона Казанської Матері Божої.

Про це розповіли рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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Ікона абсолютно не постраждала під час пожежі.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68. Площа загоряння близько 100 квадратних метрів. О 14:45 вогонь загасили, постраждалих немає.

Однак не минулося без конфліктів. Під час висвітлення події священнослужителі заважали роботі представника ЗМІ та намагалися відтіснити його з місця проведення зйомки. Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження на монахів.

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