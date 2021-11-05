Пожежа у Лаврі: на згарищі дивом вціліла ікона Матері Божої

Ікона не постраждала.
У пожежі, яка вчора трапилась в іконописних майстернях Києво-Печерської лаври, дивом вціліла ікона Казанської Матері Божої.
Про це розповіли рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Ікона абсолютно не постраждала під час пожежі.
Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68. Площа загоряння близько 100 квадратних метрів. О 14:45 вогонь загасили, постраждалих немає.
Однак не минулося без конфліктів. Під час висвітлення події священнослужителі заважали роботі представника ЗМІ та намагалися відтіснити його з місця проведення зйомки. Столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження на монахів.
Читайте також:
- Церковне свято 6 листопада: день чудотворної ікони Божої Матері
- "Люди бояться лягати спати": у Харкові чоловік навмисно підпалює свою квартиру (відео)
- Вибух на харківській АЗС: пожежу гасили майже тиждень
[media type="video" id="387480859"