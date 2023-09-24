Пожежа у "Котохаті": власниця притулку розповіла подробиці підпалу та про конфлікт із зоозахисниками (відео, фото)

У Києві на Теремках, ввечері 23 вересня, невідомі підпалили притулок для котів "Котохата". Через пожежу загинуло щонайменше сім котів.

Наталя Петрещенкова, яка опікувалася пухнастиками у Котохаті", розповіла у Facebook подробиці про підпал притулку та про конфлікт із зоозахисниками.

Так, за словами жінки, з семи кошенят, яких доставили до ветлікарні після пожежі вижив лише один.

Наталя Петрещенкова з врятованим кошеням / Фото: Facebook

"Дякую усім, хто рятував хвостиків. Не скоро прийду до тями… Не могла повірити, коли по телефону й у вайбері мені кричали, що горять котики… Бігла з усіх сил, а в обличчя бив запах згарища… Полум'я було таке, неначе хтось кинув запалювальну пляшку… А ще були якісь вибухи… Хто міг таке зробити? Які є страшні люди…, і вони поряд з кожним із нас, вони провокують нас на конфлікти, не гребують безпідставними звинуваченнями й оббріхуванням", - сказала жінка.

Конфлікт із зоозахисники Kyiv Animal Rescue Group

Коли у "Котохаті" спалахнула пожежа, хтось із людей, окрім пожежників, викликав зоозахисники Kyiv Animal Rescue Group.

Як каже пані Наталя, вони приїхали вже тоді, коли пожежні все загасили і на місці пожежі мала працювати слідча група поліції. Постраждалих котів вже доставили до ветлікарні, а місцеві мешканці обстежили усю прилеглу територію, вцілілих неушкоджених котів розібрали по домівках.

Пожежа у притулку Котохата / Фото: Facebook

"Коли ж приїхала команда Kyiv Animal Rescue Group, то вона просто поставилася до мене, як до якогось непотребу, відштовхнули і почали носитися скрізь, вишукуючи котиків, намагалися прорватися до приміщення, проте пожежні їх не пустили, згодом віддалено від місця трагедії, навіщось спіймали у сітку зовсім не постраждалу кішку Ріту, яка вже понад сім років живе у підвалі сусіднього будинку, давно стерилізована, і молода особа почала кричати: "Вона (кішка - ред.) вагітна!... Якась маячня, але це відбувалося на очах у десятків місцевих мешканців, які разом зі мною кинулися рятувати жорстоко скручену у сітці вже немолоду Ріточку", - розповіла жінка про дії зоозахисниці.

Пожежа у "Котохаті": власниця притулку заявила про конфлікт із зоозахисниками

За словами пані Наталі, ця ж сама дівчина із Kyiv Animal Rescue Group, почала бити її по ногах.

"Лише втручання місцевих мешканців та поліції трохи притишило активність молодих людей, які з лютою ненавистю кричали, провокуючи й апелюючи до недоброзичливців: "Вона тут розводить котів!!! Вона їх не стерилізує!!! Вони всі тут розводять котів!!!» Звідки вони отримали таку інформацію? Якщо це так, то нехай цивілізовано перевіряють, а не перетворюються на злочинців і не б'ють мене на очах у численних свідків", - розповіла "власниця Котохати".

Наталя Петрещенкова також сказала, що підозрює у підпалі котячого притулку молодих людей, котрі мешкають поряд з котобазою.

"Бо не раз погрожували, ображали", - каже жінка.

За її словами, після пожежі, коли люди вже розійшлися, на згарище почали приходити вцілілі котики.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про підпал притулку.

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