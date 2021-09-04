Пожежа об'єднала українців: представники бізнесу дали по 1 млн грн на відновлення костелу Святого Миколая

За словами міністра, вже зібрано частину суми.

Міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив, що відновлення костелу Святого Миколая, який спалахнув ввечері 3 вересня у Києві, коштуватиме десятки мільйонів гривень. Проте представники українського бізнесу вже відгукнулися і почали виділяти не маленькі суми на реконструкцію.

"Маємо хороші новини! Пожежа в Костелі Святого Миколая об'єднала українців. З усієї країни отримуємо повідомлення та дзвінки з пропозиціями допомоги костелу. Наразі завдяки Владиславу Чечоткіну, Олегу Гороховському, Андрію Ставніцеру, Вікторії Михайльо вже маємо частину суми на протиаварійні роботи", - написав очільник Мінкульту у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що представники бізнесу за власною ініціативою вирішили надати грошову допомогу розміром у один мільйон гривень.

Так, по мільйону пожертвували Монобанк, Розетка, Альфа-банк, SD Capital, Taryan Group, SAGA Development, Dragon Capital, Епіцентр, ПУМБ. Про це керівники цих компаній - Олег Гороховський, Владислав Чечоткін, Вікторії Михайльо, Андрій Ставніцер, Назар Бурда, Андрій Вавриш - написали на своїх сторінка у Facebook.

Долучився і радник голови Офісу президента та ексміністр економіки Тимофій Милованов - він перерахував 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, 3 вересня пізно ввечері у Києві спалахнув костел Святого Миколая - загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також згорів унікальний орган. На щастя, потерпілих немає. Як повідомили у ДСНС, о 22:41 пожежу було локалізовано на площі 80 кв.м, а о 23:26 - ліквідовано.

Пожежа в костелі Святого Миколая ймовірно спалахнула під час репетиції на органі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання