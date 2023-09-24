Пожежа у київському притулку "Котохата": поліція відкрила кримінальне провадження 

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин в Голосіївському районі. В наслідок загоряння 7 котів загинуло, інших вдалось врятувати.

Про це повідомили у преслужбі поліції Києва.

"Подія сталась на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики. Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку", - йдеться у повідомленні відомства.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

Поліція наразі з’ясовує всі обставини події та проводить слідчі дії.

Нагадаємо:

Ввечері 23 вересня у Києві спалахнув притулок для тварин, в якому перебували десятки котів. Свідки розповідають, що перед пожежою почули три вибухи. Всі подробиці трагедії - читайте у нашій новині.

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