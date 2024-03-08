Поліція відкрила кримінальне провадження на звернення компанії Stolitsa Group щодо пожежі біля озера Тягле на Осокорках.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

Зазначається, що провадження відкрите за статтею 252 ч.2 Кримінального кодексу - попередньо за фактом навмисного підпалу.

Компанія SG повідомила, що зацікавлена в швидкому та об'єктивному розслідуванні справи.

"Ми готові надати грошову винагороду за інформацію, що допоможе з'ясувати обставини події, якщо хтось став свідком умисного підпалу", - йдеться у заяві.

Компанія наголошує, що не має намірів забудовувати заповідну зону і розцінює ситуацію як атаку конкурентів, пов'язану із судовим спором за одну із ділянок забудови.

Stolitsa Group є бізнесом з європейськими інвестиціями і заявляє про плани захищати свою репутацію як від конкурентів, так і від медіа-атак.

Нагадаємо, ввечері 5 березня у Дарницькому районі столиці поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загоряння сухої трави та очерету декількома осередками, площа пожежі склала понад 3 Га. Представники Stolitsa Group оперативно зреагували на ситуацію і звернулися до ДСНС з проханням у ліквідації надзвичайної події, адже поряд з місцем пожежі знаходиться майданчик незавершеного будівництва компанії. Також у SG закликали ЗМІ перевіряти інформацію щодо пожежі та не ставати учасниками інформаційної атаки проти компанії.