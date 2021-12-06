Пожежа на Оболоні: вогонь знищив вісім торговельних павільйонів столичного ринку

Пожежа на Оболоні: вогонь знищив вісім торговельних павільйонів столичного ринку

Вогнеборці ліквідували займання о 00:03 понеділка, 6 грудня.

У Києві увечері в неділю, 5 грудня, внаслідок пожежі на ринку "Оболонь", розташованому на вулиці Героїв Дніпра, 41, згоріли вісім торговельних павільйонів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Зазначається, що інформацію про інцидент надзвичайники отримали близько 22:43 за місцевим часом. "Було встановлено, що загоряння виникло в декількох кіосках, з розповсюдженням вогню на поруч розташовану двоповерхову будівлю", - розповіли в ДСНС.

Майже за годину рятувальникам у складі 35 осіб та восьми одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки вдалося локалізувати пожежу на площі 200 кв. м. Остаточно займання ліквідували о 00:03 понеділка, 6 грудня.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. "Внаслідок пожежі вісім торговельних павільйонів знищено вогнем та 22 вогнеборцям вдалося врятувати, - додали надзвичайники. - Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи".

Читайте також: