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Пожежа на Оболоні: вогонь знищив вісім торговельних павільйонів столичного ринку

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© www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві
© www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві
© www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві
© www.facebook.com/Головне управління ДСНС України у м.Києві

Вогнеборці ліквідували займання о 00:03 понеділка, 6 грудня.

У Києві увечері в неділю, 5 грудня, внаслідок пожежі на ринку "Оболонь", розташованому на вулиці Героїв Дніпра, 41, згоріли вісім торговельних павільйонів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Зазначається, що інформацію про інцидент надзвичайники отримали близько 22:43 за місцевим часом. "Було встановлено, що загоряння виникло в декількох кіосках, з розповсюдженням вогню на поруч розташовану двоповерхову будівлю", - розповіли в ДСНС. 

Майже за годину рятувальникам у складі 35 осіб та восьми одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки вдалося локалізувати пожежу на площі 200 кв. м. Остаточно займання ліквідували о 00:03 понеділка, 6 грудня.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. "Внаслідок пожежі вісім торговельних павільйонів знищено вогнем та 22 вогнеборцям вдалося врятувати, - додали надзвичайники. - Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи".

Відео з ліквідації пожежі в торговельних павільйонах

Відео з ліквідації пожежі в торговельних павільйонах

Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Неділя, 5 грудня 2021 р.

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