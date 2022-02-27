Пожежа на нафтобазі у Василькові: довкола тривають бої, загрози розливу пального немає

Пожежа на нафтобазі у Василькові: довкола тривають бої, загрози розливу пального немає

Евакуація не планується, загрози для життя людей немає.

Надзвичайники підтверджують, що на територію нафтобази у Василькові Київської області влучив ворожий боєприпас, зокрема – до резервуару.

Про це під час телемарафону в ефірі "1+1" розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

Так, вона сказала, що зареєстровано потрапляння боєприпасу до одного з резервуарів нафтобази. Навколо тривають бойові дії, тому точніше оцінити масштаби аварії поки що важко.

Водночас вже відомо, що загрози розливу пального немає, проте певних заходів усе ж таки доведеться вжити. Головне – не підходити людям до району горіння.