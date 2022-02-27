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Пожежа на нафтобазі у Василькові: довкола тривають бої, загрози розливу пального немає

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Пожежа на нафтобазі у Василькові: довкола тривають бої, загрози розливу пального немає

Евакуація не планується, загрози для життя людей немає.

Надзвичайники підтверджують, що на територію нафтобази у Василькові Київської області влучив ворожий боєприпас, зокрема – до резервуару.

Про це під час телемарафону в ефірі "1+1" розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

Так, вона сказала, що зареєстровано потрапляння боєприпасу до одного з резервуарів нафтобази. Навколо тривають бойові дії, тому точніше оцінити масштаби аварії поки що важко. 

Водночас вже відомо, що загрози розливу пального немає, проте певних заходів усе ж таки доведеться вжити. Головне – не підходити людям до району горіння.

У Василькові горить нафтобаза – Наталія Баласинович

У Василькові горить нафтобаза – Наталія Баласинович

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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