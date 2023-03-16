Поїла горілкою та била: у Києві поліцейські врятували чотирилапого Бабанича від жорстокої власниці (фото)

У Києві поліцейські приїхали на виклик про конфлікт між сусідами та помітили в квартирі заявниці налякане хворе цуценя. Виявилося, що власниця морила тварину голодом, поїла горілкою та била. Собаку вилучили, а жінку покарали.

Песика назвали Бабанич, тепер він живе в поліцейського, який брав участь у його порятунку. Зворушливу історію розповіли в поліції Києва.

"Жодного разу порушниця не вигулювала песика на вулиці та морила його голодом. Сусіди, хто як міг підгодовували тварину. Аби чотирилапий менш дратував жінку та не скавчав - вона підпаювала його горілкою. В квартирі ми не знайшли ані корму, ані інших харчів для цуценяти, не кажучи вже про посуд або інші речі для нього", - розповів поліцейський Денис Матвієнко.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

На зловмисницю склали протокол за ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення – жорстоке поводження з твариною. Суд оштрафував жінку на 3 400 гривень.

Цуценя доставили до ветеринарної клініки, де діагностували в нього важку інфекційну хворобу. Зусиллями лікарів та правоохоронців тварину врятували вдруге. Коли поліцейський Денис дізнався про рішення суду, і що цуценя власниці вже не повернуть, він вирішив забрати його собі.

Фото: Поліція Києва

"Песика я назвав Боб або лагідно - Бабанич, і для мене він справжній друг, про якого я мріяв, але довго не вагався брати через постійну зайнятість на роботі. Зараз із ним допомагає моя дівчина. Боб вже відійшов від хвороби, повернувся до щасливого життя і грається з задоволенням. Впевнений, що зі мною йому добре", - розповів Денис.

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, киянин вирушив у пішу мандрівку Україною зі своєю собакою. Вони планують пройти сім тисяч кілометрів. Всі пригоди чоловік фільмує і викладає в соцмережах, допомогою підписників ділиться зі Збройними силами України.

Велика піша прогулянка: киянин вирушив у мандрівку Україною разом із собакою

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