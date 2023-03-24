"Поїхав би до РФ, але в Україні квартири і "шмутки": на в'їзді до Києва затримано архієпископа, який мав тісні зв’язки з Москвою

Прикордонники з’ясували, що паспорт громадянина України, який пред’явив священник УПЦ МП, недійсний.

На в'їзді до Києва прикордонники затримали архієпископа з тісними московськими зв’язками та недійсними документами.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що під час перевірки на можливу антиукраїнську діяльність військовослужбовці ДПСУ виявили у телефоні священника листування з абонентами в РФ. Серед десяти останніх контактів у месенджері священнослужителя троє були з підписом "Москва".

Зокрема, у листуванні з абонентом, у якого російський номер телефону, архієпископ скаржиться, що поїхав би з України, але "…квартири і "шмутки" тримають".

Фото: Держприкордонслужба України

Також прикордонники з’ясували, що паспорт громадянина України, який пред’явив священник, недійсний.

Крім того, у відкритих джерелах є чимало публікацій, де вказана особа фігурує в майнових скандалах.

Архієпископа передали співробітникам СБУ для подальшої перевірки та прийняття правового рішення щодо нього.

Нагадаємо, у Києві судитимуть прислужника одного з монастирів УПЦ Московського патріархату. Він виправдовував злочинні дії армії РФ в Україні та чекав на захоплення загарбниками Києва та інших регіонів.

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