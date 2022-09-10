"Навряд чи вдасться" — Данілов оцінив ймовірність повторного наступу на Київ

Секретар РНБО зазначив, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю, зокрема, щодня отримує дані розвідки стосовно того, що там відбувається.

Повторний наступ Росії на Київ навряд чи вдасться.

Крім того, наразі Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Про це Секретар РНБО Олексій Данілов сказав в інтерв’ю LB.UA.

"Росіяни не виключають для себе питання, які вони поставили 24 лютого, коли перейшли в активну фазу – це знищення нас як держави, ліквідація військово-політичного керівництва нашої країни. Вони своїх планів не міняли. Тому для нас у цьому нічого дивного немає. Інша річ, що це їм не вдалося, і будемо вважати, що навряд чи вдасться", – переконаний секретар РНБО.

Данілов додав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю, зокрема, щодня отримує дані розвідки стосовно того, що там відбувається.

Секретар РНБО повідомив, що Україна вживає "певних заходів" – серед іншого "була перевірка областей за дорученням президента, які є прикордонними до Білорусі, наскільки ми готові будемо зустрічати, якщо буде відкритий наступ з боку Білорусі".

Данілов підкреслив, що розвідка вважає, що цього наразі не буде.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

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