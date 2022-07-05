Повторний напад на Київ з Білорусі: в ОВА оцінили ризики і розповіли про підготовку до наступу

Повторний напад на Київ з Білорусі: в ОВА оцінили ризики і розповіли про підготовку до наступу

Російська небезпека у Києві та області нікуди не зникла, війна триває і про неї не можна забувати.

Загроза можливого повторного російського наступу на Київ зберігається.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

Утім, Сили оборони України перебувають у повній бойовій готовності, виконують свої завдання. Він наголосив, що ситуація контрольована на 100%.

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"Ці заходи, які організовані на в'їзді до Києва, на сьогодні є необхідними. Ми не можемо повністю відкрити місто зі зрозумілих причин. На жаль, ми живемо в умовах воєнного стану і всі мають з розумінням до цього ставитися. Інакше не буде", - пояснив Олексій Кулеба.

За його словами, влада і мешканці повинні бути готовими в будь-який момент до будь-якого виклику, зокрема, і до повторного наступу з Білорусі на Київську область.

"На щастя, нам вдалося вигнати ворога з Київської, Чернігівської, Сумської областей, але на цьому війна не зупинилася. Загроза буде тепер завжди. Можливо, вона зникне після того, як у Росії та Білорусі зміняться політичні режими. Ізраїль показує, що в цьому немає нічого трагічного – на цьому життя не закінчується. Просто ми маємо бути постійно готові на випадок загрози", - наголосив він.

Голова ОВА зауважив, що влада врахувала події 24 лютого, коли російські війська стрімко прорвалися до області, аби не допустити повторення цього сценарію.

"Звичайно, ми врахували ту ситуацію. Усі висновки зроблені. Є розуміння, як це тоді відбулося. Відповідно, є розуміння того, яким чином цього не допустити, і все для цього робиться", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, у МВС назвали дві умови, за яких можливий повторний наступ армії РФ на Київ.

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