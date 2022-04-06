Повторне вторгнення Росії до Київської області все ще можливе – CNN

Повторне вторгнення Росії до Київської області все ще можливе – CNN

РФ може поширити свої сили та присутність за межі Луганської та Донецької областей, заявив радник США з нацбезпеки.

Довгострокові цілі президента Росії Володимира Путіна незрозумілі, проте повторне вторгнення до Київськоїобласті все ще можливе, попри стратегічне зрушення РФ та поточні переговори з Україною.

Про це пише CNN з посиланням на високопосадовця з оборони та американських і європейських чиновників.

"Щоб захистити будь-яку територію, яку вона захоплює на сході, ми очікуємо, що Росія потенційно може поширити свої сили та присутність ще глибше в Україну, за межі Луганської та Донецької областей", – сказав радник США з національної безпеки Джейк Салліван 4 квітня.

"Принаймні, це їхні наміри та плани", – додав він.

Салліван також повідомив, що США очікують, що Росія продовжить завдавати авіаційні та ракетні удари по Україні, зокрема по містах Київ, Одеса, Харків та Львів.

"Мета Росії, зрештою, – максимально послабити Україну", – наголосив радник США з національної безпеки.

Нагадаємо, 5 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не відмовиться від свого широкомасштабного наступу на Україну, проте найближчими тижнями спробує зосередити свої сили на повному захопленні Донбасу.

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