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Поворозник подає позов на колишнього продюсера "Comedy Club" Бахматова через неправдиву інформацію

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Поворозник подає позов на колишнього продюсера "Comedy Club" Бахматова через неправдиву інформацію

УНІАН

Заступник голови КМДА Микола Поворозник подає в суд за розповсюдження у ЗМІ брехливої інформації проти нього та його сім’ї.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Колишній радник Київського міського голови вчора оприлюднив так зване розслідування, де фігурує моє прізвище. Згадують мене та членів моєї родини. Хочу повідомити – розповсюджена неправдива інформація і я подаю позов до суду на її автора", - написав Микола Поворозник.

Також він повідомив, що звернеться до Національного антикорупційного бюро України з вимогою оперативно провести повну та неупереджену перевірку інформації, яку поширено в соцмережах та ЗМІ. А результати цієї перевірки оприлюднити.

"Я з усією відповідальністю заявляю, що законів не порушую. За безпідставні звинувачення, які шкодять моїй репутації та зачіпають честь і гідність моєї сім'ї, їх автори мають нести відповідальність. Я, як ніхто, зацікавлений в оперативному і неупередженому розслідуванні цього випадку", - зазначив Поворозник.

Як повідомлялося, колишній продюсер "Comedy Club", засновник "Офісу трансформації" Максим Бахматов у своєму відео-блозі на Ютубі стверджував, що начебто виявив схеми збагачення Миколи Поворозника та членів його сім’ї. Зокрема, одне зі звинувачень стосується фірми, яку заснувала дружина сина Миколи Поворозника за 4 роки до свого шлюбу.

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