Удар балістикою по Києву: Ігнат пояснив, чому є жертви, хоча ракети збили

Низька висота збиття балістичної ракети над Києвом призвела до того, що її уламки впали на землю, спричинивши загибель людей.

Одна з балістичних ракет була збита над Києвом на низькій висоті, що призвело до падіння її уламків та спричинило значні руйнування.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, пише "Українська правда".

"Було два "прильоти" балістики по підприємству в Запоріжжі, там тривають пошукові роботи. У Києві обидві ракети було збито, це підтверджено засобами об’єктивного контролю. На жаль, є загиблі через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста, оскільки одна з ракет була збита на досить малій висоті", - розповів він про наслідки ворожого обстрілу.

За його словами, фрагменти збитих ракет не можуть зникнути у повітрі, вони завжди падають на землю. У густонаселених містах це часто спричиняє наслідки. Саме тому громадян закликають дотримуватися заходів безпеки та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни атакували Київську область БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 8 годин.

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